(VIDEO) Recovery, Bonomi: “No guerra Nord-Sud. Concentrarci su aree più sofferenti”

“Non penso che ci sia una guerra tra Nord e Sud. Confindustria ha posto il tema di identificare quali erano le risorse per il Mezzogiorno. Ma io non credo che la questione sia Nord-Sud, ma che la questione sia industriale e di tutto il Paese. Ovviamente abbiamo una parte del Paese più in sofferenza. Su quella dobbiamo dedicarci e concentrarci”. A spiegarlo è il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenuto a margine del convegno di Confindustria “Sud e Nord insieme verso l’Europa” in corso nella Stazione marittima di Napoli.

“Il Pnrr – ha detto Bonomi – avrà efficacia se le stazioni appaltanti saranno in grado di mettere a terra questi progetti, è la grande sfida di riformare tutto il Paese. Io ho sempre detto che sono importanti le risorse, ma ancora di più lo sono le riforme, che devono permetterci di avere un Paese moderno, inclusivo efficiente. Questa è la grande sfida che tutti abbiamo di fronte”.

“Abbiamo insistito in maniera molto importante sul taglio del cuneo fiscale, che per noi è una priorità. Ho visto oggi le dichiarazioni del ministro Franco e sembra che vengano messi 8 miliardi, ma non si è ancora capito come. Noi riteniamo che debbano essere tutti messi su un taglio importante contributivo, quindi mettere più soldi nelle tasche dei lavoratori, magari stimolare anche la domanda interna che è completamente ferma e abbassare il costo del lavoro delle imprese che è un fatto di competitività”.