(VIDEO) RdC, Bonomi: “1 miliardo senza modificarlo, significa sprecare fondi”

“Se si pensa di mettere un ulteriore miliardo sul reddito di cittadinanza, senza riformarlo prima, continuiamo a sprecare fondi pubblici”. La pensa così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenuto a margine del convegno di Confindustria “Sud e Nord insieme verso l’Europa” in corso nella Stazione marittima di Napoli.

“Noi – ricorda – abbiamo sempre sostenuto che la parte del Reddito di cittadinanza relativa al contrasto alla povertà ci vedeva favorevoli. Guardiamo i dati: purtroppo, così come è disegnato oggi, il reddito di cittadinanza non ha intercettato la povertà del Nord, è stato anche un disincentivo per cercare lavoro al Sud. Sulla parte delle politiche attive noi eravamo contrari, non ci aveva mai convinto. Anche qua i numeri ci danno ragione, purtroppo. Nel triennio 2016-2019, il governo aveva stanziato 516 milioni per le politiche attive, ha prodotto 423 assunti. Ci sono costati più di 400mila euro l’uno”.

