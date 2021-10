(VIDEO) Napoli. Manfredi presenta la giunta: “Serve squadra operativa”

“È un momento molto importante. La città ha bisogno di una giunta ferma molto operativa. Ci sono tante emergenze, dobbiamo dare risposte concrete ai cittadini che ci chiedono di avere più vivibilità, ci chiedono una città normale”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presentando la nuova giunta nel corso di una conferenza stampa nel Maschio Angioino.

“Questa è una scelta di qualità, segue quello che i cittadini ci chiedono e che il Paese si aspetta – dice il neosindaco -. Parlando di futuro penso a una città che riparte, ben amministrata, che risponde ai problemi e ai bisogni dei cittadini, capace di cogliere a testa alta le occasioni che verranno. La nostra sarà una sfida collettiva. Ora – ha aggiunto Manfredi – è finito il tempo della propaganda e della campagna elettorale, dobbiamo lavorare per il bene della città e dei nostri concittadini. Ci sarà un’apertura alle miglior risorse della città, al confronto, ma anche un impegno fermo e deciso oltre a un rapporto istituzionale solido con tutte le istituzioni. Oggi al centro dell’interesse c’è l’interesse collettivo, non quello di parte. È il momento di costruire e di stare insieme”.

“Sono molto soddisfatta. Non vedo l’ora che si possa iniziare a lavorare. Gaetano Manfredi ha mantenuto le promesse dei tempi per la composizione della giunta che sono stati brevissimi perché la città è in condizioni tali da non poter restare senza governo e che i nomi sarebbero stati di alto profilo, mi sembra che sia assolutamente così. Ci sono le persone giuste nei posti giusti, con competenze e grande sensibilità”. Lo dice Valeria Ciarambino, capogruppo del Movimento 5 stelle al Consiglio regionale della Campania, in merito alla composizione della giunta del Comune di Napoli.

Per Ciarambino “il sindaco ha le idee chiare su cosa fare, sarà lui a valutare, in seguito, se assegnare le deleghe che ha tenuto per sé. Manfredi è una persona autorevole e competente, mi fido di lui”.

