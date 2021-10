(VIDEO) Green pass, tra esercenti contrari su social c’è chi fa retromarcia

Sarà il tam tam mediatico, sarà la paura dei controlli, fatto sta che alcuni degli esercenti no green pass sembrano aver fatto marcia indietro. Nella chat telegram ‘Esercenti No Green pass’, con più di 17mila iscritti, si trova la mappa di chi è contro la certificazione verde. I proprietari di pizzerie, ristoranti, centri benessere, centri sportivi e perfino un servizio di medici a domicilio si erano segnati volontariamente su questa mappa virtuale che permetteva a chi non aveva il green pass di poter continuare a usufruire di certi servizi. Ora però sembra che qualcosa sia cambiato.

L’agenzia Dire ha contattato alcuni dei ristoranti segnalati nell’area di Roma per chiedere la possibilità di mangiare al chiuso senza green pass. Uno su tre ci ha prenotato il tavolo senza problemi “non siamo controllori- ci hanno risposto- non ci stiamo alla discriminazione, siamo per la pace”. Gli altri, invece, appena ci dichiariamo senza green pass, ci dirottano ai tavoli esterni: “Se vuoi abbiamo il posto fuori, c’è un gazebo coperto”. All’ultimo chiediamo di mangiare dentro anche se “uno di noi non ha il green pass”, ma la risposta è perentoria: “E allora fuori per forza”. Altri, presenti ancora sulla mappa di telegram, hanno tolto i contatti.

(Edr/ Dire)