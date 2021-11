(VIDEO) Aversa. Cestino rubato in via Seggio, telecamere incastrano il ladro

Saranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale ad identificare il ladro che ha rubato un cestino nel centro storico di Aversa. La polizia municipale ha visionato le immagini che mostrano il momento del furto. Alcuni spezzoni del video sono stati diffusi a mezzo social dal sindaco Alfonso Golia.

“Fa ancora più rabbia, guardare come la presenza di questo delinquente spaventi una signora che stava percorrendo via Seggio presumibilmente per far ritorno a casa – sice il sindaco Golia -. Naturalmente sono incorso le indagini per individuare questo delinquente di quattro soldi. Spero che sia individuato nel più breve tempo possibile anche per capire cosa c’è dietro a tanta stupidità. Grazie a chi collaborerà fornendo informazioni utili alla nostra municipale. Aversa è un’altra storia!”.