(VIDEO) Comunali Napoli, Maresca: “Sarò in consiglio comunale”

“Continuerò in Consiglio comunale, lo farò in maniera determinata. Avremo una folta rappresentanza di consiglieri di opposizione e potremo dare un contributo serio alla nostra città”. Lo ha detto Catello Maresca, candidato sindaco per il centrodestra a Napoli, nel corso della conferenza stampa tenuta mentre lo spoglio dà per vincente al primo turno Gaetano Manfredi.

Con la non ammissione di alcune liste “abbiamo perso una presenza sul territorio che gli altri hanno utilizzato. Io – ha aggiunto – ho subito denunciato la compravendita che sui territori stava avvenendo e vedendo questo risultato molto probabilmente questo è avvenuto”.

“Credo che il 25% in un progetto civico sostenuto dal centrodestra, che l’anno scorso ha preso meno della metà dei voti, rappresenti un importante punto di partenza per ricostruire un’alternativa seria alla sinistra. Noi – ammette – non siamo riusciti a convincere gli indecisi ad andare a votare. Dobbiamo fare sì che il 53% di astensionisti, che rappresentano il partito di maggioranza assoluta, decidano di impegnarsi”.

“Noi purtroppo avremo un sindaco scelto da Roma, non è napoletano, è nolano, come sappiamo è pure tifoso della Juventus. Ma ce lo terremo così, lo hanno scelto i napoletani. Vigileremo – avverte il pm in aspettativa – sul corretto investimento dei fondi del Pnrr e mi aspetto che Manfredi mantenga subito la promessa dei 5 miliardi del patto di Conte, Letta e Speranza”.

(Elm/Dire)