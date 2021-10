(VIDEO) Comunali Milano, Lupi frusta Salvini: “Il collante era Berlusconi”

“La Lega e Fratelli d’Italia fanno la loro politica, ma loro da soli non vincono e non si diventa forza di governo. Manca un collante e lo deve fare il leader. Berlusconi era il collante”. Non utilizza mezzi termini il presidente di ‘Noi con l’Italia’ Maurizio Lupi, primo a rompere il silenzio nel quartier generale milanese della lista ‘Luca Bernardo sindaco’. Quella che si prospetta, infatti, è la più pesante sconfitta mai subita dal centrodestra nel capoluogo lombardo, nonchè uno dei dati più bassi di sempre in termini d’affluenza elettorale, inferiore al 50%.

“Avrei evitato in tutto questo periodo di inseguire i no vax, di rincorrere i no green pass e avrei parlato della nostra capacità di governo e di essere seri e concreti”, incalza Lupi, esprimendo la convinzione che candidati centristi, moderati e in grado di sfruttare l’onda del governo Draghi siano la chiave per battere la sinistra in questo momento storico. “Non è colpa di Bernardo- aggiunge poi l’ex ministro dei trasporti- ma il fatto è che se arrivi a fare la scelta del candidato sindaco all’ultimo mese, stile X factor, come se fosse la nostra ultima scelta, non lanci quella sfida credibile che deve sempre dare una coalizione di centrodestra”. La sconfitta è totale e lampante, insomma, e non manca l’appello al leader della coalizione a livello nazionale Matteo Salvini: “Deve avere la capacità di sintesi, di raccolta, di capire come il centrodestra può vincere e tornare a governare”, chiosa Lupi.

(Dom/ Dire)