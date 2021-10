(VIDEO) Caso Forza Nuova, De Luca: “Va sciolta subito”

“La mozione del Pd che chiede di sciogliere tutti i gruppi neofascisti? L’avrei votata dieci volte e sarebbe stato opportuno votarla già dieci anni fa, non ora”. La pensa così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, interpellato dai cronisti a margine del primo forum Francia-Mezzogiorno, in corso nel consolato francese di Napoli. “Forza Nuova andrebbe immediatamente sciolta – insiste – e se parliamo di altri gruppi esplicitamente neofascisti anche quelli vanno sciolti”.

“Al di là di questo – sottolinea il governatore – ci sono comportamenti intollerabili in un Paese civile. Io ho visto le immagini (delle manifestazioni No Green pass di sabato,ndr): trovare persone che per tre quattro ore sputano addosso ai poliziotti e li provocano senza che succeda niente è intollerabile. Queste cose si sono diffuse in Italia perché tutti sanno che alla fine si scherza: vai in questura, dopodiché stai di nuovo in mezzo alla strada. In queste condizioni non si difende una democrazia”.

“Sarebbe ora – chiede De Luca – che l’Italia si svegliasse. Da molti anni abbiamo perduto il principio di autorità. E, da troppi anni, ci sono settori della società italiana che pensano si possa fare di tutto. Credo sia arrivato il momento di affermare il valore delle leggi e il rigore delle leggi. Vorrei non vedere più immagini di automezzi della polizia in balia di delinquenti e mi auguro che sia adottato un termine che non è incompatibile con la vita democratica, ma è anzi uno dei presupposti per la vita democratica: la repressione. Di fronte ai delinquenti questa parola non deve fare paura”.

(Nac/Dire)