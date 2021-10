(VIDEO) Calcio Femminile. Verso Napoli – Milan, mister Pistolesi: “Voglio grinta, intensità e qualche contropiede ben orchestrato”

Arriva il Milan di Maurizio Ganz domani alle ore 12.30 allo stadio Piccolo di Cercola ed il Napoli Femminile è pronto per rendere la vita difficile alla formazione rossonera. Certo, mister Pistolesi dovrà fare di necessità virtù per le assenze di Severini, Blanco, Awona e Jaimes ma – come a Verona – venderà cara la pelle.

“Abbiamo un po’ gli stessi problemi di formazione – sottolinea il tecnico azzurro – perché anche Deppy e Popadinova non sono al meglio della condizione, ma non dobbiamo fasciarci la testa. Contro una formazione forte proveremo a ripetere la prestazione sfoderata con la Fiorentina, fatta di grinta, intensità e qualche contropiede ben orchestrato. L’atteggiamento dovrà essere quello giusto e dovremo replicarlo anche nel turno successivo in casa della Juventus perché far punti contro le grandi può marcare la differenza rispetto alle dirette concorrenti per la permanenza in A”.