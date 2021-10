Ancora cumuli di rifiuti via della Repubblica – via S. Lorenzo, nell’area dove un tempo sorgeva la fiera settimanale ma ora vi sono solamente rifiuti: ci troviamo in via della Repubblica – via S. Lorenzo. Già qualche tempo fa (guarda qui) denunciammo il nascere di cumuli di immondizia, ora quei cumuli sono cresciuti a dismisura: senza controllo.