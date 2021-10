(VIDEO) Movida ad Aversa, ragazzo accoltellato davanti ai locali

Ancora paura nella movida di via Seggio. Ieri sera, intorno alle 22.30, un cittadino ucraino (residente in zona), in stato di alterazione da alcol, è stato accoltellato con un coltellino, forse nell’ambito del tentativo di furto del cellulare. L’accoltellatore, un italiano, è in corso di identificazione. In zona c’erano gli agenti della Polizia Locale, gli uomini del Commissariato di Polizia e sono sopraggiunti i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Poche forze dell’ordine in giro, è quello che denuncia il consigliere comunale di minoranza – in quota FdI- Alfonso Oliva: “In dieci giorni tre accoltellati nella malamovida… Mentre le pattuglie della polizia municipale erano a piazza Paul Harris, a via Seggio un altro giovane ha rischiato la vita. Quando dico che bisogna sbattere i pugni sui tavoli di Prefettura e Questura per avere rinforzi e che ci vogliono ordinanze restrittive a seconda delle zone, c’è ancora qualcuno che parla di altro”.