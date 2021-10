Vaccino, Rezza: “Stiamo valutando per Sputnik somministrazione con RNA”

“C’è una lista di vaccini, come Sinopharm, approvati dall’Oms, ma Sputnik non vi rientra e in queste ore si sta valutando con gli altri Paesi europei di fare una dose ulteriore di vaccino o di derogare. Si arriverà ad una soluzione definitiva o temporanea a breve. Stiamo valutando il fatto di procedere con la vaccinazione eterologa, ovvero utilizzare un vaccino a Rna dopo aver ricevuto quello a vettore virale come Sputnik. Si farà un richiamo per le persone a maggior rischio, esiste già la circolare per le terze dosi, ma sono tutte decisioni in fieri per quanto riguarda i vaccini non approvati come Sputnik”. Lo dichiara Gianni Rezza, direttore generale alla prevenzione del ministero della Salute, nel corso della conferenza della cabina di regia sul monitoraggio dell’epidemia da Covid-19.

(Org/ Dire)