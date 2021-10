Vacanze a Capo Verde: perfette per questo Natale

E’ adesso il tempo per prenotare un viaggio durante l’ultima settimana di dicembre tra Natale e Capodanno. Un meritatissimo regalo sotto l’albero: ormai con la massima diffusione dei vaccini l’incertezza è cessata ed i viaggi non chiuderanno. L’inverno è un periodo gettonatissimo per chi ama le destinazioni più calde per questo motivo le vacanze a Capo Verde Alpitour sono tra le più ambite e non è possibile perderle!

Le vacanze da queste parti sono perfette per chi ama lo sport ma anche per chi vuole conoscere un altro mondo di vivere, più lento, più dolce, più vicino alla natura.

Capo Verde: cosa fare

Paradiso per gli amanti degli sport d’acqua: qui i venti sono perfetti per chi fa kite o chi ama il windsurf ma non solo! Siamo in un piccolo angolo di Paradiso in terra tutto da scoprire e conoscere.

Le isole che compongono l’arcipelago di Capo Verde sono tutte meravigliose: tra cielo e terra, vento, mare e sole tiepido.

Sant’Antao la più verde e montuosa piace un pò a tutti

la più verde e montuosa piace un pò a tutti Fogo , nota per il suo vulcano e i vigneti

, nota per il suo vulcano e i vigneti Santa Luzia isola deserta, quasi come in un romanzo antico

isola deserta, quasi come in un romanzo antico Brava a perdersi tra i colori dei fiori

a perdersi tra i colori dei fiori Boa Vista sabbia e dune.

sabbia e dune. Ilha do Sal: porta del sale con le sue meravigliose salite.

porta del sale con le sue meravigliose salite. Pedra de Lume: saline dismesse, cratere di un vulcano e vasche naturali terapeute.

La Ilha do Sol ha un paesaggio strano capace di rapire chiunque: una sola chiesa, datata fine 800, poche e rare case basse. Oggi è una meta importante per il turismo: un luogo perfetto per chi ama la natura, l’avventura e la bellezza e lo sport.

Capo Verde: l’arcipelago della bellezza

La particolare fascia climatica rende Capo Verde e le sue isole particolarmente belle: non solo per l’aspetto dei colori e delle linee ma anche per la musica! Ad esempio il villaggio di Santa Maria sull’isola di Sal Unendo ha forti matrici portoghesi ma non mancano quelle africane e mixate a ritmi brasiliani. Qui si può ascoltare una musica melodica e magari imparare a fischiettare un ritornello non troppo difficile.

Qui a Sal Unendo una tappa va fatta a Santa Maria andando al pontile ad ammirare i pescatori locali così come, specie di mattina presto si deve fare tappa al Mercado Central, per assaporare la frutta fresca, le spezie ed il pesce appena pescato spendendo meno di 5 euro!

Ma Capo Verde è tanto mare, tantissimo snorkelling ed immersioni infinite in acque uniche al mondo.

Capo Verde: da non perdere

Un breve report di tappe da non perdere a Capo Verde