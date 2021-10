La cannabis “light” è ormai utilizzata da numerose persone che possono finalmente godersi i benefici effetti di questa pianta dalle infinite risorse, senza per questo venire scambiati per tossici o trattati come delinquenti. Anzi, sono numerosi gli shop online nei quali – finalmente anche in Italia – è possibile acquistare legalmente questo prodotto naturale, curato e dai pochissimi se non nulli effetti collaterali. Se vuoi avere un’idea dell’offerta di prodotti a base di cannabis light puoi consultare il sito theweedzard.com uno degli shop online di cannabis light più completi ed accurati. Ma come si usa la cannabis light? Ecco una piccola guida.

Fumo ma non solo

Se nell’immaginario collettivo “ci si fuma una canna” sottointende l’aspetto ludico-ricreativo, anche per la canapa light è possibile fumare le infiorescenze. Questa modalità di assunzione, come sa chi ne fa spesso uso, permette di godere dell’effetto rilassante e calmante del CBD molto velocemente. Il CBD è la sostanza che nel nostro corpo ha gli effetti benefici, ed è ottenuta dalla Canapa Sativa. Questa pianta ha un bassissimo contenuto di THC, che è invece la sostanza psicotropa responsabile dello sballo. Con la combustione di infiorescenze, il CBD e le altre sostanze entrano nei polmoni assieme all’ossigeno e, subito dopo, raggiungono il sistema circolatorio.

L’effetto, una volta assunta la Canapa light, ha una durata massima di due ore. Per cui si può tranquillamente programmare, nel corso della giornata, il proprio momento di relax con questa sostanza. Ci sono però altri metodi per apprezzare la canapa light, oltre che fumarla.

Canapa light in tisane e decotti

Se gli inglesi sono famosi per il tè delle cinque del pomeriggio, anche con le infiorescenze di Canapa Light si possono preparare bevande molto speciali. Il metodo è lo stesso per tutte le tisane calde: aggiungendo le infiorescenze all’acqua in ebollizione all’interno di un infusore, si potrà godere di una tisana decisamente rilassante. Se per altre tisane, come la camomilla o la valeriana, il ruolo principe è quello di conciliare il sonno dopo una dura giornata piena di impegni e di stress, lo stesso uso si può fare per i decotti di Canapa Light. Come la camomilla, il CBD ha un effetto calmante, dando insieme ad altre sostanza, un particolare aroma alla pianta.

Vaporizzare la cannabis light

Negli shop online si possono trovare anche cristalli di CBD. A cosa servono? E’ presto detto. Li si possono vaporizzare. Coi vaporizzatori di ultima generazione, inoltre, non si generano particolari emissioni di fumo, potrai sarà possibile consumare il prodotto in maniera del tutto discreta.

Canapa Light in cucina

Per i novelli masterchef, ma anche per dare un tocco originale alla propria alimentazione, prestando attenzione al benessere, con la Canapa Light si possono realizzare anche prodotti utilizzabili in cucina. Un esempio? La farina di semi e l’olio di CBD. Basta mettersi ai fornelli per sbizzarrirsi a preparare primi, pane, dolci o a utilizzarli come ingredienti di altre pietanze, per dare a ciò che mangiamo un sapore decisamente diverso dal solito. Anche le infiorescenze, dopo essere state tritate finemente, possono essere aggiunte durante la preparazione di dolci per dare un aroma di canapa. O messe sulla pizza al posto dell’origano.