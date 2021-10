Università, Messa: “Medicina resta numero chiuso. rivedere test accesso”

“È un dolore lasciare così tanti studenti fuori da medicina. Sò qual è il trasporto di chi vuole fare medicina. Ma fare iscrivere molte più persone rispetto al bisogno non è efficiente per il sistema, perché dobbiamo mantenere alta la qualità della formazione. Il numero chiuso, che è aumentato nel corso del tempo, rimarrà. Ma possiamo rivedere il test di accesso come un percorso e non come unica prova. Occorre fare orientamento, iniziando già dal terzo e quarto anno delle superiori per capire quando la vocazione è una vera vocazione”. La ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha spiegato così le novità sul test di accesso a medicina, nel corso di una diretta con Skuola.net.

Messa ha anche aggiunto che per il prossimo anno “il termine è ora: c’è una commissione che sta già valutando cosa possiamo cambiare”. Per quest’anno, quindi, le novità riguarderanno solo gli studenti dell’ultimo anno delle superiori, ma nei prossimi anni “vogliamo intervenire dagli studenti più giovani”, ha precisato la ministra.

(Adi/ Dire)