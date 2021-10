Tumore della mammella, all’AORN Caserta la campagna senologica con visite e indagini

Partirà giovedì, 28 ottobre, nell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, la campagna senologica per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della mammella, che prevede l’erogazione gratuita di visita con mammografia per le donne di età superiore ai 40 anni ed ecografia per le donne di età inferiore ai 40 anni.

L’iniziativa è il frutto di una sinergica collaborazione tra le équipe delle Unità operative di Senologia e Diagnostica per Immagini, rispettivamente guidate dal dott. Gian Paolo Pitruzzella e dalla dott.ssa Lucia Potenza, che hanno organizzato un ambulatorio dedicato allo scopo.

L’ambulatorio aprirà il martedì e il giovedì, dalle ore 8:30 alle ore 10:30, nei locali dell’Uoc Diagnostica per Immagini (edificio F / piano 0) e resterà attivo fino al 16 dicembre.

Si potrà accedere prenotando telefonicamente al Cup: numero verde 800 911818 da telefono fisso – 0823 1761547 da telefono cellulare, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì / ore 8:00 – 17:00, il sabato / ore 8:00 – 12:00.

“Si stima che il cancro della mammella colpisca ogni anno in Italia circa 50.000 donne -segnalano gli organizzatori. La campagna promossa dall’AORN di Caserta -proseguono- nasce con l’obiettivo di contribuire a sensibilizzare l’universo femminile, a mantenere alta l’attenzione sull’importanza del controllo medico periodico, che, unitamente a corretti stili di vita e alimentazione, resta la strada maestra per prevenire il tumore del seno o intervenire in tempo utile per sconfiggerlo”.