Transizione energetica, Saporito: “va eseguita con criteri seri

“La UGL chimici Caserta non mette in discussione le strategie poste in essere dal governo per la transizione ,misure che condividiamo e sosteniamo ma ritengo che il concetto di giusta transizione sia ormai privo di contenuti, anzi viene usato per mascherare l’impoverimento dell’industria che sta colpendo non solo l’intera nazione ma tutto l’indotto industriale di Caserta e in particolare modo delle industrie presenti sui territori di Pignataro Maggiore, Sparanise, Pastorano, Sessa Aurunca e tutto l’alto casertano, bisogna che le istituzioni locali chiedano il giusto percorso per non far pagare ai lavoratori il costo sociale dei processi di cambiamento”. Così dichiara il vice segretario UGL Chimici Caserta Franco Saporito.

“Stiamo assistendo a dei rincari tremendi sul territorio ed un’ulteriore accelerazione dei costi con il rischio di destrutturare il tessuto industriale di Caserta poiché considerando la struttura del suo assetto industriale, rischia di vedere pesantemente compromessa la propria competitività. Siamo preoccupati poiché le istituzioni sembrano immobili e le misure ci appaiono controverse ed incoerenti ancor più non in grado di assicurare quella giusta transizione energetica che deve essere sostenibile sia sul piano industriale che sul piano sociale. Faremo il nostro appello come UGL chimici Caserta affinché le istituzioni ci diano giuste risposte”.