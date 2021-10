Tenta di uccidere il fratello: arrestato

I carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno arrestato un 22enne perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia. I militari sono intervenuti dopo una telefonata al 112 che ha segnalato una violenta lite in famiglia in via Grassi.

Una volta entrati nell’appartamento, i carabinieri hanno trovato i segni di una lotta con le suppellettili rotti o a terra, la porta della cucina con il vetro infranto e sangue sparso per tutta la casa. Subito hanno individuato il 22enne, figlio della 53enne che aveva chiesto il loro aiuto, sporco di sangue per le ferite riportate dopo la rottura del vetro, che, anche davanti ai militari, ha cercato di aggredire il fratello 18enne minacciandolo di morte. La madre dei due, che aveva avvertito i militari, ha poi raccontato che il figlio maggiore proprio quella mattina aveva tentato di uccidere il fratello con un oggetto contundente ma che il suo intento non era riuscito proprio per la sua opposizione e quella del fratello minore. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Noto, in provincia di Siracusa.

(Com/Rec/Dire)