Tennis, tutto pronto per gli ATP Finals di Torino

Per il circuito del tennis internazionale è tempo degli Indian Wells Master, cioè di BNP Paribas Open. Per tutto quello che si era visto durante i mesi passati, estate inclusa, questo resta un grande appuntamento da non perdere, specialmente in termini di ranking ATP. Ha fatto un po’ discutere, proprio in merito a questa faccenda la dichiarazione di Holger Rune, giovane promessa del tennis scandinavo, il quale ha parlato di ranking congelato, affermando che questo sistema odierno non è affatto equo e giusto, a suo vedere. Siamo di fronte a un nuovo John McEnroe? Difficile stabilirlo.

Dagli Indian Wells a Torino per gli ATP Finals

Di certo per il tennis mondiale questo è un momento importante, non solo per via degli attuali Indian Wells che si stanno disputando in California proprio in questo periodo, ma per via del fatto che il triumvirato composto da Federer, Nadal e Djokovic, potrebbe presto lasciare spazio ad altri campioni ormai cresciuti e in attesa di consolidarsi. Tra questi come si è visto durante lo scorso luglio, ci sarebbe anche l’italiano Matteo Berrettini, dato il punteggio ranking e dato che durante la finale di Wimbledon ha mostrato a tutto il mondo del tennis quelli che sono le sue reali potenzialità.

Cameron Norrie con la sua vittoria in finale del torneo di Indian Wells 2021, ha mischiato le carte, ottenendo un sorpasso rispetto a Sinner, che era in corsa alle ATP Finals. Questo per far capire quelle che sono le dinamiche odierne in termini di corsa alle ATP Finals. Ora bisogna vedere cosa accadrà a Torino con gli Atp Finals, mentre stiamo per entrare sempre di più nel vivo di questa intensa stagione per il tennis mondiale.

Tutte le gare di tennis da non perdere per questa stagione

Sempre in termini di ATP 250, i prossimi appuntamenti vedranno Mosca, Vienna, Parigi per i Masters 1000, e San Pietroburgo per gli ATP 250. In effetti dopo gli Indian Wells tutto è pronto per arrivare direttamente a Parigi per il Masters Bercy, mentre sempre durante il mese di novembre andranno di scena le proverbiali ATP Finals. Torino è quindi il banco di prova definitivo per la stagione, dato che andrà a concludere il grande slam.

Dei grandi big del tennis sappiamo già che Nadal non prenderà parte alla competizione e circolano voci sempre più insistenti che dicono che per il tennista spagnolo questo potrebbe anche essere l’ultimo anno come professionista in attività. Impossibile invece affermare lo stesso per il campione svizzero Roger Federer, dato che finora tutti i pronostici sono stati inadeguati, per una lunga carriera ricca di vittorie e di prestigio.

Il tennis odierno tuttavia ha già trovato nuovi protagonisti, uno su tutti il nostro Matteo Berrettini che dovrebbe avere buone possibilità durante i prossimi tornei di vincere qualcosa di importante e prestigioso. Questo per quanto riguarda il discorso relativo ai pronostici tennis 2021 per la stagione ancora in corso. Non solo Djokovic e Berrettini, anche se il duello potrebbe rinnovarsi e ripetersi, ma anche Zverev, Rublev e soprattutto il quotatissimo Medvedev, per questi attesi ATP Finals di Torino del prossimo novembre 2021.