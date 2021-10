SMCV. Di Nardo nominato assessore: “Lavorerò con massimo impegno ed efficienza”

“Sono felice ed orgoglioso per l’incarico conferitomi dal sindaco Antonio Mirra. Essere investito del ruolo di assessore in una città come Santa Maria Capua Vetere è per me un grande onore ed allo stesso tempo una notevole responsabilità nei confronti di tutti i cittadini. Lavorerò con massimo impegno ed efficienza per le deleghe che mi sono state assegnate, affinché la città prosegua spedita nel percorso volto al progresso di ogni settore”. Così Francesco Rosario Di Nardo, neo assessore con delega in materia di Bilancio, Ottimizzazione delle entrate comunali, Tributi, Patrimonio, Valorizzazione dei beni confiscati, Politica della casa, Rapporti con ACER (ex IACP), Sport ed impianti sportivi.

“È mio compito rappresentare degnamente il Partito Democratico in Giunta, mettendo in campo tutte le nozioni e le competenze acquisite in anni di attivismo. Dulcis in fundo mi preme ringraziare tutti coloro che hanno permesso il raggiungimento di un traguardo di tale prestigio. Aver conquistato con il consenso, a 33 anni, l’opportunità di diventare assessore è una tappa fondamentale per la mia crescita politica, che ho voluto con forza e sacrificio. Da sempre sostenitore della politica del fare, mi metto immediatamente a lavoro per garantire, insieme all’Amministrazione tutta, il raggiungimento di un futuro roseo per la nostra Santa Maria Capua Vetere”.