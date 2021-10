Rubavano catalizzatori da auto, arrestato 40enne: caccia al complice in fuga

Durante la notte, in Maddaloni (Ce), i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia, in via Starzalunga, hanno tratto in arrestato, in flagranza di reato di furto aggravato e resistenza a P.U., un 40enne di Napoli.

I militari dell’Arma lo hanno sorpreso con altro complice, datosi alla fuga, mentre stavano asportando il catalizzatore del veicolo Fiat Punto di proprietà di un 76enne di Maddaloni. Il complice, fuggito a bordo di un veicolo non meglio identificato, ha tentato di investire uno dei carabinieri che è riuscito a spostarsi in tempo e scongiurare ulteriori e gravi conseguenze. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.