Quirinale, Berlusconi: “Draghi sarebbe ottimo presidente”

“Draghi sarebbe certamente un ottimo presidente della Repubblica. Mi domando se il suo ruolo attuale, continuando nel tempo, non porterebbe più vantaggi al nostro Paese”. Queste le parole di Silvio Berlusconi, oggi a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo.

Berlusconi aggiunge che “l’importanza dei nostri numeri in Parlamento devono farci partecipi delle decisioni che verranno assunte per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica” e, in risposta ad un giornalista che gli chiede come vedrebbe lui stesso come presidente della Repubblica, il leader di Forza Italia (Fi) risponde sarcasticamente: “Berlusconi lo vedo in forma dopo un po’ di acciacchi dovuti al Covid”.

Sul tema del fascismo, Berlusconi è categorico: “Il centrodestra italiano è lontano da ogni estremismo e da ogni ritorno al passato. I valori fondamentali di Forza Italia sono la libertà, il garantismo, il cristianesimo e l’europeismo”.

(Pis/Dire)