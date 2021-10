Al via il punto di ascolto itinerante per i Carabinieri: parte il camper ‘Assieme’ nel giro d’Italia in 7 giorni

Dalle Alpi alla Sicilia attraversando la costa tirrenica, l’adriatica sino ad attraversare lo stretto di Messina. Prende via il percorso sociale di pianeta sindacale carabinieri – PSC assieme. Partirà nel pomeriggio di oggi sabato 23 ottobre da Porto Santo Stefano il camper con 4 dei 157 carabinieri soci fondatori con l’obiettivo di ascoltare e rispondere ai Carabinieri d’Italia da nord a sud.

I problemi e le aspettative dei carabinieri in un viaggio tra territorio e social network dove gli oltre 100mila carabinieri di ogni ordine e grado potranno seguire tutto il viaggio grazie anche ai collegamenti in diretta che verranno fatti dal segretario generale con il “team assieme” . Incontri e punti di ascolto per i carabinieri dove si dara’ il via alla campagna di tesseramento 2022 per Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC Assieme. Un progetto sociale concreto per essere riferimento dei carabinieri associati e costituire quel valore aggiunto del quotidiano del carabiniere. Consulenza, tutela, assistenza, elevazione culturale e professionale tra carabinieri e collaborazioni professionali di riferimento. Prendere per mano con un contatto diretto unendo l’alta tecnologia che passa dalla piattaforma web, una web App, dai social network sino all’interazione tra carabiniere e intelligenza artificiale. Pianeta Sindacale Carabinieri non contera’ numeri ma risorse umane pronte a migliorare il nostro presente e assieme costruire il nostro futuro da carabinieri. Testa, cuore e passione sono i requisiti necessari per accedere alle procedure di tesseramento. Investire un ora di lavoro straordinario al mese per unirsi a PSC Assieme per cambiare il modo di pensare, cambiare il modo di comunicare.