Pubblicato nuovo ‘bando sostegni’ a Santa Maria a Vico

Con Delibera di Giunta n° 151 del 21.10.21 l’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico interviene con un nuovo Bando Sostegni, stanziando ben 250.000 euro destinati ai nuclei familiari più in difficoltà, con lo scopo di fronteggiare il disagio sociale ed economico conseguente all’emergenza da Covid-19.

I fondi stanziati sono destinati ai nuclei familiari residenti nel Comune di Santa Maria a Vico per le finalità di solidarietà alimentare, per il pagamento canoni di locazione e per il pagamento delle utenze domestiche sulla base del valore ISEE per l’anno 2021, che non deve essere superiore a 10.000 euro e di un eventuale contratto di locazione regolarmente registrato.

Il contributo, che avrà un importo massimo attribuibile di 800 euro, sarà erogato con versamento sul conto corrente bancario indicato nella domanda tramite codice IBAN o per quietanza diretta con incasso presso la tesoreria comunale.

L’Assessore alle Politiche Sociali Veronica Biondo, a tal proposito ha dichiarato: “Dopo due anni dall’inizio della pandemia, nonostante i numerosi sforzi da parte dell’Ente Comunale e dai vari livelli di governo, non possiamo non considerare che la situazione economica di molte famiglie resta in uno stato emergenziale. Per questo abbiamo ritenuto necessario, come amministrazione, dare un ulteriore aiuto ai nuclei familiari in maggiore difficoltà.”

Il Sindaco Andrea Pirozzi, ha aggiunto: “Confermiamo la costante attenzione verso le difficoltà economiche dei cittadini di Santa Maria a Vico con interventi straordinari e concreti. Il nostro obiettivo è far sì che nessuno rimanga indietro nel processo di rilancio economico e sociale della nostra comunità, un obiettivo che la nostra amministrazione prosegue con costante determinazione ed impegno.”

La domanda è inoltrabile per via telematica al seguente link: https://bit.ly/3bmP2j5