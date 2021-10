Psi Bellizzi, Antonio Fereoli eletto segretario cittadino

“Sono emozionato. Avrei voluto che ci fossero accanto a me anche i vecchi socialisti della sezione di Bellizzi che in tanti anni ci hanno accompagnato ma dobbiamo guardare al futuro”. Queste le prime parole del neo segretario cittadino, Antonio Fereoli. L’assessore al bilancio al Comune di Bellizzi è stato votato all’unanimità dai cittadini e dai vertici del partito presenti questa mattina presso il Centro Sociale “Ietto”.

“Siamo una nuova forza sullo scenario di Bellizzi, ci rilanceremo all’interno di questa pagina amministrativa con sostegno e azioni quotidiane”. Ha aggiunto Fereoli che, subito dopo l’elezione ha nominato lo storico socialista bellizzese, Giovanni Toriello, quale Presidente onorario della Sezione cittadina.



Presenti questa mattina all’assemblea congressuale anche il Consigliere regionale Andrea Volpe, il Segretario provinciale Silvano Del Duca, il Segretario Nazionale del Psi Enzo Maraio e tanti amministratori locali e componenti del partito.



“Con l’elezione di oggi c’è un concreto rilancio in questa comunità dell’azione del Psi – ha commentato il Segretario nazionale, Enzo Maraio -. Il garofano rosso torna con piacere ed entusiasmo a Bellizzi, risultato di un lavoro che stiamo portando avanti in tutta la provincia. Un lavoro forte che portiamo avanti da anni e che oggi viene rilanciato grazie anche alla presenza costante sul territorio del consigliere regionale Andrea Volpe. Faccio i miei auguri e un in bocca al lupo al neo segretario, è necessario continuare nelle sfide politiche future e puntare al massimo”.



“Il Partito Socialista Italiano della Provincia di Salerno esce dall’ultima tornata elettorale ancora più forte. Siamo la seconda forza politica, e questa è una responsabilità profonda che ci viene consegnata dall’elettorato. Ringrazio quanti, ogni giorno, portano avanti le battaglie socialiste sui territori. Guardiamo alla prossima sfida: quella delle provinciali e chiediamo uno sforzo importante per coinvolgere e costruire insieme una Provincia ancora più forte, lo dobbiamo ai cittadini spesso abbandonati, pronti ancora una volta ad essere in trincea per il bene delle nostre comunità”. Ha dichiarato il Segretario provinciale, Silvano Del Duca.



“In tanti questa mattina ci avete raggiunti a Bellizzi, da ogni zona della provincia, per questo momento di confronto e di elezione del segretario cittadino. Un grande in bocca al lupo ad Antonio Fereoli, un grande amministratore locale socialista. La politica dovrebbe avere la facoltà di immaginare il futuro di un territorio, così come Enzo Maraio dimostra ogni giorno nei suoi tour in giro per l’Italia, perché è importante disegnare il futuro delle prossime generazioni e fare di tutto per metterlo in pratica. Il Partito Socialista Italiano sta facendo esattamente questo”. Conclude il Consigliere regionale, Andrea Volpe.



Subito dopo l’elezione all’unanimità del segretario cittadino è stato istituito anche il direttivo della sezione di Bellizzi composto da Gianluca D’Auria, nominato vicepresidente della sezione, Aurelio Budetta, Luigi Di Muoio, Matteo Russo, Lorella Giocondo e Claudia

Apicella.