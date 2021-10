Premio Industria Felix al dott. Beniamino Schiavone

Oggi a Napoli, presso “Città della Scienza”, il dott. Beniamino Schiavone, amministratore delegato del gruppo “La Nuova Domiziana s.p.a.”, holding che opera in sanità e ricerca della quale fanno parte sei strutture sanitarie in Campania tra cui il Pineta Grande Hospital, ha ricevuto il premio Industria Felix, nello specifico un’Alta Onorificenza di Bilancio per essere tra le migliori imprese a conduzione under 40 e per crescita del patrimonio netto con ottima performance gestionale e affidabilità Cerved con sede legale nella regione Campania.

“Sono grato ad Industria Felix per questo prestigioso riconoscimento che condivido con la mia famiglia e con i dipendenti del gruppo – dichiara il dott. Beniamino Schiavone -. Questo evento in presenza è un ulteriore passo nel percorso di rinascita e di ritorno alla normalità che tanto abbiamo atteso. Ma è anche un messaggio forte e chiaro per confermare quanto le imprese del mezzogiorno siano parte fondamentale del motore dell’economia del Paese.”

La quarta edizione regionale di Industria Felix è stata presentata dal giornalista e vice direttore di Rai 1 Angelo Mellone e dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave, introdotta con i saluti dell’assessore Antonio Marchiello, del presidente di Confindustria Campania Gianluigi Traettino, del componente del Gruppo tecnico Credito e Finanza di Confindustria Filippo Liverini, del vicepresidente di Confindustria Vito Grassi; sono seguiti poi gli interventi del senior manager dell’Investment Banking di Banca Mediolanum Marco Gabbiani e del private banker Michele Orlando, del partner di Ria Grant Thornton e responsabile dell’Area Sud e Isole Giampiero De Angelis, del chief business officer di Simest Massimo Bianchi, del vicepresidente del Sistema Moda Italia e presidente del Gruppo Moda di Assolombarda Carlo Palmieri e dell’amministratore unico della Sustainable development Michele Chieffi.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine in co-organizzazione con l’assessorato alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio della Regione Campania tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Campania, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development.