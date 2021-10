Polisportiva Matese, un weekend da ‘re’: 4 vittorie su 4

Polisportiva Matese inarrestabile. Quattro vittorie su 4 e un weekend che non si dimenticherà facilmente. Si festeggia su tutti i campi con i patron Victor Civitillo e Luigi Rega che continuano a lavorare per regalare un sogno ancora più grande alla città di Piedimonte e a tutto il territorio matesino che mai come questa volta può veramente realizzare qualcosa di inimmaginabile fino a qualche anno fa.

Dicevamo che si vince dovunque perché la squadra di calcio (militante in Serie D), le squadre di pallavolo maschile e femminile (entrambe in Serie C) e la formazione di basket (in Serie D) sono state costruite per regalare successi ma soprattutto per donare a tanti ragazzi (anche del comprensorio matesino) la possibilità di fare sport e di divertirsi crescendo insieme.

La Fc Matese ha vinto una gara epica contro il Fano (0-1, gol di Ricamato), società tra le più blasonate d’Italia, mentre le formazioni di pallavolo (guidate dai fratelli Scappaticcio) hanno messo a segno dei veri e propri exploit. Il gruppo femminile è andato addirittura a vincere in terra napoletana contro il Molinari Volley (club storico partenopeo) per 3-0 al termine di un match dominato in lungo e in largo mentre i ragazzi hanno vinto tra le mura amiche per 3-1 contro la Ismea Aversa, con la ‘prima squadra’ che milita addirittura in Serie A3. A chiudere in bellezza la formazione di basket guidata da coach Nicola Gagliardi che ha conquistato i 2 punti in palio contro la Pro Cangiani al termine di una vera e propria battaglia agonistica. I tempi regolamentari non sono bastati, è stato necessario l’extra time dei supplementari. La Pro Cangiani Napoli si è dovuta arrende 63-59 al cospetto di un quintetto, quello matesino, che ha dimostrato di volere a tutti i costi bagnare col successo questo successo davanti ai propri tifosi.