Nuove sedie, banchi e device nelle scuole dell’infanzia di Aversa

“Un’altra bella notizia per le scuole dell’infanzia della città. Tra pochi giorni arriveranno nei nostri istituti 520 nuove sedie e 520 nuovi banchetti, 15 banchetti esagonali, 60 nuove sedie sovrapponibili, 120 armadietti dove poter mettere gli zaini ed i libri, 72 Attaccapanni da 10 posti ognuno, 32 PC portatili, 15 monitor digitali interattivi 65 pollici. Prende sempre più concretezza l’impegno a fornire alle nostre scuole nuovi strumenti per renderle sempre più accoglienti”. Lo annuncia il sindaco Golia.

“Un lavoro frutto di un gioco di squadra tra l’assessorato alla pubblica istruzione e i dirigenti scolastici che insieme hanno coprogrammato le priorità per ogni istituto. Inoltre tra pochi giorni finalmente andrà in gara un intervento di 250 mila euro per portare la fibra a tutti gli istituti così da poter consentire una maggiore efficienza per l’utilizzo delle tecnologie informatiche. Il lavoro di mesi e mesi di programmazione per migliorare le nostre scuole prende giorno dopo giorno sempre più concretezza. Investire nelle scuole è una priorità. I nostri ragazzi sono il nostro presente ed il nostro futuro. Noi non li lasceremo mai soli”.