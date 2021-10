Movida ad Aversa, attività aperte oltre orario consentito: in arrivo sanzioni

Intanto dopo l’ordinanza comunale che obbligava la chiusura dei locali all’una, qualcuno ha fatto il ‘furbetto’ rimanendo aperto oltre l’orario consentito.

Sul caso è intervenuto il consigliere comunale di maggioranza – in quota PD – Pasquale Fiorenzano: “Voglio esprimere la mia solidarietà a gli imprenditori seri che ieri hanno chiuso le loro attività di somministrazione all’una a causa della incapacità perpetrata nel tempo di controllare e sanzionare chi davvero non rispetta le regole del gioco. Incapacità che abbiamo mostrato anche ieri, quando tanti imprenditori hanno chiuso con grande serietá e rispetto e hanno dovuto vedere molti altri aperti a raccogliere la clientela che loro con correttezza avevano allontanato. Per questo motivo ieri sera ho chiesto al Comandante, stamane al Sindaco e domani lo indirizzerò al Dirigente di utilizzare le telecamere comunali funzionanti per verbalizzare e sanzionare quelle attività. Personalmente sono mortificato. Credo che questo non rappresenta in alcun modo la mia visione di amministrare”.