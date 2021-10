Movida ad Aversa, controlli Polizia Locale fino a tarda notte

Azione di controllo e contrasto alla cattiva movida: è l’obiettivo dall’intera amministrazione targata Alfonso Golia .Da ieri sera sino a tarda notte, i Vigili Urbani hanno lavorato al controllo capillare del territorio, eseguendo una serie di azioni nel cuore della movida. Hanno elevato sanzioni a 8 locali per il mancato rispetto dell’ordinanza comunale (per diffusione sonora dopo la mezzanotte e non rispetto della chiusura dopo l’una) e 50 verbali per violazioni del codice della strada. Da via Seggio a via Botticelli fino a piazza Paul Harris.

“Come avevamo concordato con il Sindaco Alfonso Golia e l’assessore Giovanni Innocenti, con il Comandante Guarino insieme alle sigle Sindacali in data 01 Ottobre scorso, questa è la nostra linea: rigore e rispetto delle regole. Faremo il massimo per garantire il controllo del territorio! Dobbiamo arginare la movida incontrollata!”, dice la consigliere comunale di Noi Aversani, Federica Turco.