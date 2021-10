Lusciano. Regolamento green pass, minoranza chiede convocazione consiglio comunale

I consiglieri comunali di minoranza Domenica Inviti, Enrica Rosa Granieri, Francesco Palmiero, Filippo Ciocio, Luciano Mariniello chiedono la convocazione consiglio comunale ai sensi art. 31 dello Statuto per approvazione regolamento “green pass” per amministratori comunali.

Ecco il testo della richiesta:

Premesso che il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, ha previsto l’obbligo di esibire il green pass per tutti i lavoratori delle amministrazioni pubbliche e per i lavoratori privati;

Valutato che non appare razionale, sotto il profilo sanitario di contenimento del virus, prima ancora di quello giuridico che ai dipendenti dall’amministrazione comunale venga richiesta l’esibizione del certificato verde, pena l’applicazione di sanzioni, mentre gli amministratori, quotidianamente a contatto con i primi, debbono essere esonerati da tale adempimento.

Per il contenimento della trasmissione del virus e per la protezione stessa dei dipendenti comunali nella loro qualità di lavoratori, appare corretto che gli amministratori, quali frequentatori assidui degli uffici comunali, esibiscano il green pass per accedere alla casa comunale.

Considerato che il consiglio comunale può autoregolamentarsi, visti art. 42 tuel, statuto e regolamento.

Si chiede al consiglio comunale di approvare un regolamento che prevede l’obbligo di esibizione del green pass per tutti gli amministratori comunali(sindaco, assessori e consiglieri comunali) per accedere alla casa comunale e comunque per tutte le riunioni ufficiali, quindi consiglio comunale, giunta comunale, commissioni consiliari e conferenze di capogruppo.

Si ritiene che questo consiglio comunale debba essere convocato in tempi brevi e comunque non oltre la data del 15 ottobre c.a. per uniformarsi all’entrata in vigore del DL sopra citato.

In allegato il regolamento per l’uso del green pass per gli amministratori comunali.

Regolamento per l’uso del “green pass” per gli amministratori del Comune di Lusciano.

Art. 1 Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali sono tenuti all’esibizione del green pass per partecipare ai consigli comunali, le giunte comunali, le commissioni consiliari e le conferenze di capigruppo.

Art. 2 Tutti gli amministratori citati all’art. 1 sono tenuti all’esibizione del green pass per accedere alla Casa Comunale ed al Palazzo Ducale in orario di uffici aperti.

Art. 3 I controlli dei “green pass” saranno effettuati dagli stessi dipendenti comunali destinati a tale servizio all’ingresso degli uffici comunali, o comunque dal presidente della riunione in corso, ad es. sindaco per la giunta, presidente del consiglio per il consiglio comunale e presidenti di commissione.

Art. 4 Il presente regolamento segue la durata ed i tempi previsti dal governo italiano con il DL 21 settembre 2021, n. 127 per i lavoratori della pubblica amministrazione e non avrà più valore quando il governo italiano avrà dichiarato decaduto l’obbligo di “green pass” per i dipendenti della pubblica amministrazione.

I consiglieri comunali

f.to Inviti Domenica

f.to Granieri Enrica Rosa

f.to Palmiero Francesco

f.to Ciocio Filippo

f.to Mariniello Luciano