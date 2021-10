La fortuna fa tappa in Campania: nel concorso del 26 ottobre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, è riuscito a centrare un terno secco del valore di 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 932 milioni dall’inizio dell’anno.