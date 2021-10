Libertà di stampa ad Aversa, decisa la data per il consiglio comunale aperto

Sembrerà strano ma ad Aversa la libertà di stampa e di pensiero sono seriamente messe in discussione. Numerose sono le minacce che ricevono i giornalisti. Minacce e intimidazioni spesso provenienti da criminali ma anche da politici.

Otto consiglieri di minoranza (Alfonso Oliva, Paolo Santulli, Gianluca Golia, Francesco Di Palma, Luigi Dello Vicario, Imma Dello Iacono, Luisa Motti, Eugenia D’Angelo) avevano richiesto al presidente Palmiero un consiglio comunale aperto per discutere di questo odioso fenomeno. Così è stato: martedì 2 novembre alle ore 17.30 convocazione del civico consesso in adunanza aperta con carattere straordinario per la discussione in merito alla ‘Libertà di stampa e del diritto di cronaca e critica’.

La società civile ha reagito duramente a quello che è stato considerato uno dei gesti più gravi mai commessi dalla politica nella città di Aversa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata sicuramente la querela bavaglio e temeraria che il sindaco Alfonso Golia ha proposto nei confronti del direttore de LaRampa.it Stefano Montone con l’assurda accusa di aver dato voce a persone legate all’opposizione nell’esprimere i propri pensieri sull’attività amministrativa.



La mossa del sindaco Golia, ovvero la querela, si è inevitabilmente trasformato in un boomerang per lui: la prima risposta è stata quella di una convocazione di un consiglio comunale chiesta dall’opposizione al presidente Palmiero. Una situazione che sta scuotendo le coscienze degli Aversani. L’indice di gradimento del primo cittadino che giorno per giorno, scende in maniera veloce e repentina.

