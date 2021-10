Influenza, Kyriakides: “Invito tutti a vaccinarsi, proteggere vulnerabili”

In vista della Settimana di sensibilizzazione all’influenza, che si terrà dal 18 al 22 ottobre 2021, la Commissaria Europea per la Salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Con il passaggio dall’autunno all’inverno, un periodo dell’anno in cui aumenta l’incidenza delle malattie respiratorie, compresa l’influenza stagionale e, naturalmente, il coronavirus, è necessario intervenire per garantire che i nostri sistemi sanitari non siano sotto pressione. Senza calcolare la pandemia, ogni anno nell’UE fino a 40 000 persone perdono la vita a causa di complicazioni legate all’influenza”.

“Invito vivamente tutti a prendere sul serio l’influenza stagionale e a vaccinarsi. Nel contesto della pandemia, la vaccinazione contro l’influenza è più che mai importante e necessaria. I soggetti a rischio Coronavirus sono anche quelli più vulnerabili all’influenza: operatori sanitari, persone affette da patologie croniche specifiche, anziani e donne in gravidanza. Abbiamo tutti imparato quanto la vaccinazione anti Covid-19 sia importante e salvavita: previene le forme gravi della malattia, la maggior parte dei ricoveri ospedalieri e dei decessi. Quest’anno dobbiamo aumentare i tassi di vaccinazione antinfluenzale e colmare le restanti lacune della vaccinazione anti Covid-19 per garantire la protezione delle fasce più vulnerabili della nostra popolazione. Dobbiamo evitare che la circolazione di entrambi i virus si trasformi in una ‘doppia pandemia’ di COVID-19 e influenza. È giunto il momento di prendere appuntamento per il vaccino antinfluenzale”, ha concluso Kyriakides.

(Com/Mco/ Dire)