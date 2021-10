Halloween a Cesa: tutti in piazza fra divertimento, paura e tanti premi

Dopo due anni il Comitato di Quartiere Onlus, con il patrocinio del Comune di Cesa, ritorna in piazza, il 31 ottobre, per festeggiare la notte di Halloween con una serata a cui sono invitati a partecipare tutti, grandi e piccoli.

In piazza De Michele, Villa Aldo Mro, e nell’ex Palestra Del Fanciullo saranno allestiti giochi, scivoli gonfiabili, animazione ed il carretto dello zucchero filato, il tutto per intrattenere chiunque vorrà trascorrere una serata diversa, dopo tanti mesi in cui ogni manifestazione era vietata causa Covid. Le festa terminerà con la premiazione delle zucche più belle, decorate appunto per Halloween. Non mancheranno poi allestimenti a tema, con scheletri, zucche, fantasmi e streghe, insomma una serata “spaventosamente“ divertente.