Energia, Draghi: “Ipotesi stoccaggio europeo gas? Bene, non essere impreparati”

Rispetto all’ipotesi di uno stoccaggio europeo che possa garantire agli Stati membri riserve di gas naturale nei momenti di prezzi elevati, “se me lo chiedono in generale credo sia una cosa molto positiva non farsi trovare completamente impreparati di fronte a dei picchi dei prezzi dell’energia che hanno poi conseguenze non solo sull’economia italiana ma anche su distribuzione e diseguaglianza”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo dice in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia. Il tema, però, precisa Draghi, non è stato ancora affrontato.

(Ran/Dire)