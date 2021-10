De Luca sul ‘fenomeno’ No Green Pass: “Io raddoppierei il costo dei tamponi”

“Quello dei No Green pass è un altro fenomeno tutto italiano, vanno in giro non più per una protesta sanitaria, ma fanno attività sportiva, fanno footing, si riuniscono i radical chic ai No Green pass di Trieste che fanno i picnic con gli zainetti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo al convegno di Confindustria “Sud e Nord insieme verso l’Europa” in corso nella Stazione marittima di Napoli annunciano anche che “domani, venerdì, farà la terza dose”.

“Io – ha aggiunto – sono per raddoppiare il prezzo dei tamponi, non per darli gratis. Se non ti vuoi vaccinare, il diritto di contagiare gli altri non ti è consentito”.

