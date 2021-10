Dazn trasmette ‘Forum’ invece dell’amichevole della Juve

Dopo rotelline, buffer, video da hd a sd, black-out per minuti, app in crash, piattaforma in down, a DAZN ne capita un’altra. Per la piattaforma detentrice delle 10 partite di Serie A, non c’è pace. Questa mattina i tifosi della Juventus si sono svegliati per sintonizzarsi su Dazn nell’assistere all’amichevole fra i bianconeri e l’Alessandria. Una partita amichevole per consentire alle seconde linee di mettere minuti nelle gambe e provare i nuovi schermi di mister Allegri.

Tutto pronto per la sfida ma qualcosa però non ha funzionato. Invece del collegamento dalla Continassa (sede d’allenamento della Juve), è andato in onda il segnale della puntata di Forum, il programma trasmesso alla stessa ora su Canale 5.