Consorzio Volley Napoli, Vaccaro guarda alla sfida col Montoro

C’è voglia di riscatto in casa Consorzio Volley Napoli dopo l’amara sconfitta dell’esordio in casa dell’Icarus Marcianise.

Le ragazze di mister Maione si sono ritrovate in palestra proiettandosi già al match di esordio casalingo di sabato prossimo quando a Pianura arriverà il Montoro nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone B di serie C femminile.

Se la prestazione complessiva fornita dalla squadra è stata al di sotto delle attese, segnali importanti sono però giunti dalle atlete più giovani scese in campo: tra esse buona lo prova fornita da Alessandra Vaccaro, centrale diciottenne del Consorzio Volley e tra le sicure protagoniste anche del prossimo campionato “under 19” a cui parteciperà anche la compagine napoletana.

“La gara di sabato è da archiviare in fretta e occorre ripartire dal terzo set dove abbiamo mostrato per lunghi tratti un buon livello di gioco; – è l’analisi lucida della Vaccaro- non è utile abbatterci più di tanto: sapevamo che avremmo potuto incontrare delle difficoltà ad inizio stagione ma l’importante è archiviare e ripartire”.

Alessandra Vaccaro, classe 2003, sarà uno dei cardini dell’under 19, un gruppo su cui punta forte il Consorzio Volley Napoli.

“Il gruppo under 19 è di sicuro livello e composto da tutte atlete che militano in serie C o in Serie D; – dichiara la Vaccaro – in palestra ci divertiamo molto e tutte non vediamo l’ora di giocare e continuare a crescere insieme anche perché dopo due anni di pandemia, la voglia di ritornare in campo è davvero tanta.”

Parole chiare, da giovane leader di un gruppo che sicuramente darà molte soddisfazioni al Consorzio Volley Napoli.