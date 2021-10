Comunali Roma, Sgarbi a Michetti: “Rifletta su Calenda: opportuno dargli assessorato”

“Il dato che mi sembra più rilevante è il buon risultato di Calenda, anche se non è arrivato al ballottaggio. Non tocca a me decidere su un apparentemento con Calenda. Ma credo sarebbe una buona cosa rispetto alla qualità dell’elettorato di Calenda e alla capacità dell’uomo che Michetti facesse una riflessione. Non tanto una richiesta di apparentamento ma una valutazione per non vanificare questi elettori che hanno votato per Calenda. Quello è un voto che ha anche fare con noi. A Michetti ho detto fin dall’inizio che io avrei ritenuto opportuno dare un assessorato a Calenda. Che ha fatto una lista da solo. Ora dobbiamo tenere conto che l’elettorato più interessante è il suo”. Così Vittorio Sgarbi, indicato da Enrico Michetti come assessore alla Cultura in caso di vittoria, arrivato al comitato elettorale del candidato del centrodestra.

(Zap/ Dire)