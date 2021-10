Comunali Napoli, Lanzotti: “quarta forza politica della coalizione”

“Quando ho immaginato Azzurri per Napoli sapevo che avrei conseguito un ottimo risultato: abbiamo svolto un grande lavoro quotidiano che ha conquistando man mano l’entusiasmo di tantissimi amici. Abbiamo avuto ragione nel voler dare discontinuità alle nostre precedenti esperienze perché ci siamo resi conto che dall’altra parte non c’era alcuna volontà concreta di aprire ai moderati e ai riformisti. Oggi siamo la quarta forza, moderata e riformista, di una vasta coalizione politica che si candida a cambiare registro, a riscattare Napoli e a renderla davvero protagonista nel Mediterraneo e in Europa. Siamo assolutamente soddisfatti. Ringrazio e faccio, a nome di tutto il movimento, un grande in bocca al lupo ai neo consiglieri comunali Annamaria Maisto e Massimo Pepe e a Giovanna Mazzone neo presidente a Chiaia dopo 25 anni di dominio forzista, ma ringrazio soprattutto quanti hanno aderito e continuano ad aderire al nostro progetto civico politico” lo afferma Stanislao Lanzotti, fondatore del movimento Azzurri per Napoli.