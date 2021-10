Comunali Napoli, Fiamma Tricolore: “Debacle annunciata del centrodestra”

“Risultato scontato e prevedibile per il centrodestra napoletano, anche se addirittura peggiore del previsto. Si sconta il timore (per altro ingiustificato) di candidare un uomo o una donna con una forte caratterizzazione identitaria, espressione di una destra pulita, autorevole e riconoscibile e invece, per la terza volta consecutiva, si è scelto di “nascondersi” dietro un autocandidato “civico”, autoimpostosi a partiti senza più voglia di competere, timorosi di esporsi e senza piu’ idee del futuro prossimo della citta’ e delle speranze tradite delle nuove generazioni”. E’ il commento, tramite nota stampa, del Segretario Provinciale del MS Fiamma Tricolore, Carlo Lamura, a poche ore dai primi dati delle elezioni comunali di Napoli, ha dichiarato:

“Sono riusciti – aggiunge l’esponente della Fiamma tricolore- a far premiare dall’elettorato un PD artefice dei disastri degli ultimi 30 anni, in una continuita’ esasperante, fino alla tragica esperienza di De Magistris. Per la parte che ci riguarda saremo noi a garantire, nella Città reale la vicinanza alle categorie e l’opposizione”.