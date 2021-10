Comunali, Fratelli d’Italia primo partito a Santa Maria Capua Vetere

«Fratelli d’Italia si consolida come primo partito a Santa Maria Capua Vetere con una percentuale vicina all’8% ed è in assoluto il primo partito politico della città confrontando i risultati di tutte e tre le coalizioni. Abbiamo superato il PD (6,92%) storicamente radicato in città, abbiamo chiaramente trainato la coalizione di destra ed è evidentemente che i 5 stelle oramai sono in totale declino. Si tratta di un risultato importantissimo soprattutto perché nasce dall’impegno di tante donne, tanti uomini e tanti giovani che continueranno a lavorare nell’interesse della città dentro e fuori al consiglio comunale. La fine della campagna elettorale è coincisa con l’inizio di un nuovo percorso politico che ci vedrà impegnati per costruire con ancora maggiore determinazione un progetto di destra in città, ma anche per consentire a Santa Maria Capua Vetere di essere nell’agenda del prossimo governo nazionale di centrodestra». Lo dichiara la consigliera provinciale e coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Gabriella Santillo.

«Lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo faremo anche se dai banchi dell’opposizione. A tutta la squadra che è stata al mio fianco va il mio grazie per la passione e l’impegno profuso: come Fratelli d’Italia ci abbiamo messo idee, cuore e determinazione per vincere. Non tutti possono dire lo stesso. Abbiamo fatto una campagna elettorale non faraonica nelle spese, siamo partiti a differenza degli altri due candidati sindaci solo 20 giorni prima della presentazione delle liste prendendo gli stessi risultati di altri, perché gli elettori hanno premiato le nostre idee e il nostro modo di fare politica, determinato, incisivo ma sempre nel pieno rispetto istituzionale. Il risultato di partito è lusinghiero ed è chiara indicazione che la destra a Santa Maria è stata ricreata e trainata da Fratelli d’Italia. Al sindaco Mirra e a tutti i 24 consiglieri eletti il mio augurio di buon lavoro nell’interesse della città nella consapevolezza che faremo una opposizione costruttiva e che tutti troveranno in Fratelli d’Italia una sponda quando si opererà nel bene di Santa Maria».