Comunali Caserta, Cerreto: “Del Gaudio? Intesa impossibile: ha ‘abbracciato’ De Luca e Zannini”

”Tutto ci saremmo aspettati in questa campagna elettorale ma ipotizzare che Pio Del Gaudio, già dirigente di Alleanza Nazionale, amministratore per tanti lustri del centrodestra casertano, sindaco eletto con la tessera del PDL in tasca, che in questa campagna elettorale legittimamente ha scelto di rappresentare un polo civico alternativo ai partiti, vada ad incontrare il presidente De Luca, opportunamente accompagnato dal consigliere Zannini, ci lascia davvero sgomenti. Con quest’azione politica, Del Gaudio pubblicamente connota la subalternità del suo progetto al centrosinistra campano e con un colpo solo tradisce i suoi elettori e 20 anni di rispettabile storia politica che lo ha visto protagonista del centrodestra casertano”. E’ quanto afferma, in una nota stampa, l’Avv. Marco Cerreto commissario provinciale e vice presidente nazionale dell’Assemblea Nazionale di FdI.