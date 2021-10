Carabinieri sequestrano pistola lanciarazzi

Controlli alto impatto nel comune di Boscoreale. I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno hanno identificato 61 persone e setacciato 38 veicoli. In manette Lucio Varano, 67enne del posto, in esecuzione di ordine di carcerazione emsso dalla Corte di Appello di Napoli. Dovrà scontare 1 anno di reclusione per ricettazione.

Un imprenditore 46enne di Via Panoramica è stato denunciato per porto abusivo di armi. In casa una pistola lanciarazzi calibro 6 mod. 1990 della marca Mondial.

Ha 20 anni un giovane di Torre Annunziata denunciato per guida senza patente perché mai conseguita. Destinatario anche di un avviso orale è stato fermato dopo che aveva percorso in sella ad una grossa moto diverse centinaia di metri su una sola ruota. 2 le persone denunciate per evaasione perché trovate in strada nonostante fossero agli arresti domiciliari.

Infine un 37enne del Bangladesh è stato beccato in strada mentre guidava un furgone senza assicurazione: nel cassone 337 chili di scarti tessili verosimilmente destinati allo smaltimento illecito. Veicolo e rifiuti sono stati sequestrati.