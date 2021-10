C5 U19. Verso Napoli-Feldi Eboli: le parole di Ferri in conferenza stampa

Domenica alle ore 11 al Centro Sportivo Cercola anche l’Under 19 del Napoli farà il suo esordio. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone N, composto da compagini campane e molisane, ed affronteranno la Feldi Eboli. Elio Simone e Filippo Cagno dirigeranno l’incontro. Al termine della regular season la prima classificata accederà direttamente alla terza fase, le squadre piazzatosi tra seconda e quinta piazza invece alla seconda fase.

“Finalmente ripartiamo dopo circa un anno e mezzo – le parole del tecnico Nicola Ferri. – Sono contento principalmente per i ragazzi, ho visto la gioia nei loro occhi nel ritrovare le settimane che ci conducono alle gare. Lavoriamo bene da più di un mese, il gruppo è quasi interamente nuovo e sono convinto faremo un buon campionato e ci divertiremo. Abbiamo inserito molti 2004 e qualche 2005, nel giro di due annate vogliamo avere un collettivo pronto per il futuro”. E poi la felicità nell’accogliere Rodolfo Fortino al suo fianco, nel nuovo ruolo di Robocop da vice allenatore. “La sua presenza è importante per tutti noi, dal punto di vista personale ma soprattutto per i calcettisti. I suoi consigli e quello che fa vedere in campo ci avvantaggiano. La competizione? Sarà lunga ed impegnativa, daremo filo da torcere e fondamentale sarà sempre uscire con la maglia sudata”.