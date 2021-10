Brasile. Con sempre più vaccinati, San Paolo sogna il Carnevale

Le celebrazioni del carnevale 2022 potrebbero svolgersi in presenza e senza le restrizioni per contenere la pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco di San Paolo, Ricardo Nunes, questa settimana. Il primo cittadino della più popolosa metropoli del Brasile ha anche reso nota l’apertura delle iscrizioni dei cosiddetti ‘blocos de rua’, gruppi di musicisti di strada che animano tradizionalmente le celebrazioni della festa.

Secondo i responsabili del Comune, il carnevale potrebbe diventare il più grande mai realizzato in città, con una presenza prevista di 15 milioni di persone. Nunes ha ribadito che con l’incremento nel numero dei cittadini vaccinati lo svolgimento in presenza della manifestazione torna a essere possibile.

“Se si continua con i dati attuali, con l’aumento delle persone immunizzate e il calo dei decessi per Covid, ci sarà il carnevale – ha affermato il primo cittadino -. Siamo molto vicini a raggiungere la quota giornaliera di zero morti”.

Il Comune dovrà però ricevere il parere favorevole della Vigilanza sanitaria locale, che deciderà sul da farsi sulla base dei dati relativi all’occupazione delle postazioni di terapia intensiva, ai ricoveri e ai decessi oltre che al tasso di vaccinazione, che nella città arriva all’82 per cento tra gli adulti, mentre il 97,5 per cento degli adolescenti ha ricevuta almeno una dose. Il sindaco ha rilanciato la linea adottata dall’omologo di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, che pure ha promesso una festa senza distanziamenti e restrizioni.

“L’unica certezza che abbiamo è che ci stiamo vaccinando tutti, e quando saremo tutti immunizzati, la vita tornerà alla normalità”, ha detto Paes.

Con la crescita che ha fatto registrare negli ultimi anni, il carnevale paulista ha iniziato ad attirare festaioli anche da altre località. Una ricerca dell’Osservatorio sul turismo del municipio ha riscontrato che solo il 73,6 per cento dei partecipanti alle ultime edizioni del carnevale erano cittadini paulisti e che circa la metà si reca a più di un evento. Tra i visitatori da fuori, il 59,3 per cento risiede nell’area metropolitana della Grande Sao Paulo, il 20,7 per cento nel resto dello Stato, il 19,4 per cento in altri Stati federali, mentre lo 0,6 per cento arriva dall’estero. Tradizionalmente l’edizione del Carnevale più nota e frequentata è quella che si svolge a Rio.

(Jom/ Dire)