Basket. Verso Trieste-Napoli, Sacripanti: “Dobbiamo trovare nuovi equilibri”

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, l’Allianz Pallacanestro Trieste.



Il match si disputerà al PalaRubini-Allianz Dome di Trieste, con inizio fissato alle ore 20,30.



Dopo la bella vittoria contro i Campioni d’Italia della Virtus Bologna, la squadra di Coach Sacripanti è attesa da un durissimo impegno contro la squadra giuliana, fino a questo momento imbattuta in casa con tre successi su altrettante partite.



Gli azzurri vogliono continuare il percorso di crescita intrapreso in questo inizio di campionato confermando i miglioramenti delle ultime gare.



Jordan Parks, a Trieste per due stagioni, dal 2015 al 2017, è l’unico ex della gara.



Arbitreranno l’incontro Michele Rossi (Anghiari), Gianluca Capotorto (Palestrina) e Marco Pierantozzi (Ascoli Piceno).



“Sarà una partita in cui il controllo del ritmo rivestirà un ruolo fondamentale. Noi dobbiamo trovare nuovi equilibri dovuti all’assenza di Josh Mayo. Tutti i giocatori saranno chiamati a dare qualcosa in più – dice coach Sacripanti -. Sarà molto importante cercare di limitare i break negativi all’interno della gara. Trieste è una squadra in grande fiducia, allenata molto bene e che ha le idee chiare. Sarà una partita interessa a livello tattico, un match particolarmente insidioso.”



La Gara Allianz Pallacanestro Trieste- Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery +. Sulle pagine social ufficiali della Generazione Vincente Napoli Basket aggiornamenti in tempo reale.