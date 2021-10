Basket. Secondo successo consecutivo: Bellizzi batte Sant’Antimo

Il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi bissa il successo ottenuto nella prima giornata di campionato, imponendosi 92-81 contro il Sorriso Azzurro Sant’Antimo. Nel secondo turno del campionato di Serie C Gold, sul parquet del Palazzetto dello sport di Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano (SA), i gialloblu portano a casa i 2 punti al termine di una partita non semplice.

Dopo un avvio equilibrato, il parziale di 29-17 fatto registrare nel secondo quarto poteva lasciar presagire ad un cammino in discesa per Di Mauro e compagni. I padroni di casa devono però fare i conti con la reazione della compagine ospite, brava a restare sempre in partita. Trascinato da un Trapani stratosferico (33 punti per lui), Bellizzi riesce a contenere il tentativo di rientro di Sant’Antimo e a fare propria la contesa.

Al termine della partita, il coach gialloblu Nino Sanfilippo commenta così il successo: «È stata un’ottima gara, giocata contro una squadra bella da vedere. Sant’Antimo ha un approccio a questo campionato che è da esempio per tutti. In campo sembrano una squadra di college U.S.A, pressano e giocano insieme. Nonostante ciò, noi abbiamo fornito una buona prestazione. Ho visto molta più volontà messa sul parquet dai ragazzi».

Sui singoli: «Abbiamo visto un Trapani super, a cui si è aggiunto il solito apporto dei nostri senatori. Gli under, invece, devono crescere ancora molto. Da loro mi aspetto di più, in termini di presenza, durezza e scelte nelle giocate. Mi permetto però di elogiare la prestazione di Manuel Granata, i 15 rimbalzi catturati sono un bel segnale dopo la prima gara in cui era risultato troppo apatico».

IL TABELLINO

Basket Bellizzi Granata 4, Scolpini, Engelbrecht 2, La Rocca, Vitale 2, Jakubaitis, Lazukic 2, Di Mauro (c) 12, Polito, Truglio 16, Trapani 33, Esposito 21. Coach: Sanfilippo

Sorriso Azzurro Sant’Antimo De Marca, Puca, Frattoni, Sabatino, Quaranta C. (c), Aldi, Gervasio, Misolic, Di Donato, Quaranta A., Jacimovic, Karac. Coach: Vinciguerra

PARZIALI 24-22(24-22); 29-17 (53-39); 14-16 (67-55); 25-26 (92-81).