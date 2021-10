Basket. Salerno batte Monopoli e conquista la prima vittoria

Bella per lunghi tratti, ma anche cinica nel momento decisivo dopo un blackout che aveva per qualche minuto preoccupato tutti. Al Pala Longo, alla prima davanti ai suoi tifosi, la Virtus Arechi Salerno targata Centro di Riabilitazione Lars batte Monopoli con il punteggio di 78-72 valevole per la seconda giornata di SerieB – Gir.D.

La gara: Una vittoria che sembra nascere per merito dell’approccio dei blaugrana, ma poi invece servirà un finale di grande intensità per portare a casa i due punti. Prima Marini e Coltro, poi uno scatenato Bonaccorso che mette insieme rimbalzi, stoppate, assist e punti permettono alla Virtus di toccare nel giro di pochi minuti già le nove lunghezze di vantaggio (21-12). Nel mezzo anche una grande difesa (Lombardo alla fine verrà lasciato a soli 5 punti) e un pesantissimo 6/7 da due. Per Monopoli, tanto per cambiare, fa quasi tutto Laquintana G. con un canestro più difficile dell’altro, sia nel primo quarto che nel secondo (16 punti in venti minuti, 30 alla fine). Ma nonostante questo la squadra di coach Di Lorenzo non va mai in affanno. Anzi. Con Mennella e Coltro (tre falli per lui prima dell’intervallo lungo) arriva fino al 40-20. Poi, però, a sorpresa lo show di casa si interrompe. La zona di Monopoli, i canestri di Visentin e Torresi e le pessime percentuali da tre costringono la Virtus a chiudere il primo tempo solo sul +8. Un vantaggio che continua a dimezzarsi ad inizio ripresa. Monopoli, infatti, arriva fino al 40-38. Ma dopo un parzialone di 0-18, la Virtus si lascia trascinare da Rinaldi che prima interrompe il digiuno offensivo e poi con Rajacic costruisce dal perimetro il nuovo +11 (52-41). Ma anche questa volta nulla è stato ancora scritto, nell’ultima frazione infatti Monopoli addirittura si porta per un attimo sul 57-61 (l’unico vantaggio pugliese di serata). Ma con caparbietà la Virtus rimette insieme tutti i pezzi del puzzle nel momento decisivo, intensità in difesa e palla al duo Coltro-Rinaldi in attacco. La bomba del primo e le due consecutive del secondo, tra le poche di tutta la serata, ribaltano il risultato e fanno esplodere di gioia un Pala Longo nuovamente affollato.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “Per gran parte della partita ho avuto le risposte che cercavo, solo per pochi minuti siamo ritornati quelli del secondo tempo di Ruvo. Ma nel momento più difficile la squadra ha risposto presente, dimostrando che sta bene sotto tutti i punti di vista. Godiamoci la vittoria”.

VIRTUS ARECHI SALERNO-ACTION NEW MONOPOLI 78-72 (24-14, 40-32, 57-52)

Virtus: Rinaldi 18, Marini 4, Coltro 19, Rajacic 4, Bonaccorso 11, Mennella 7, Valentini 6, Romano 6, Cimminella 3, Caiazza, Capocotta. Coach: Di Lorenzo

Monopoli: Torresi 4, Laquintana G. 30, Lombardo 5, Visentin 7, Annese 14, Ragusa 4, Laquintana N. 8, Muolo ne, Bellantuono ne, Sabbatino ne, Notarangelo ne. Coach: Carolillo

Arbitri: Vastarella e Del Gaudio.

Credit foto: Marco Gallo.